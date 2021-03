Scontro tra auto, morto giocatore della primavera della Lazio

25/03/2021

Incidente stradale mortale a Roma. A perdere la vita è stato il 19enne Daniel Guerini. Il giovane giocava con la primavera della Lazio. A Roma, in via Palmiro Togliatti, c’è stato un grave incidente stradale. Il bilancio è di un morto e tre feriti. È successo ieri sera, 24 marzo, intorno alle 20, quando due auto, una Mercedes classe A e una Smart farfour si sono scontrate. A pardere la vita è stato Daniel Guerini, 19enne, che giocava nella Primavera della Lazio. I due amici che erano con lui, entrambi 18enni, sono stati trasportati uno in codice rosso all’ospedale San Giovanni, dove si trova in prognosi riservata, e l’altro in codice arancione all’ospedale Tor Vergata. Il conducente della Mercedes, di 67 anni, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Sandro Pertini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Casilino. La società biancoceleste, sul proprio sito, ha scritto: «Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini». Guerini ha vestito anche la maglie del Torino e della Spal: «Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera», ha sottolineato una nota del club granata. «Tutta la Fiorentina si unisce al cordoglio della SS. Lazio per l’improvvisa e dolorosa scomparsa del calciatore Daniel Guerini che aveva vestito la maglia delle giovanili viola nelle stagioni 18/19 e 19/20 – ha scritto la società Viola-. Il presidente Commisso e tutta la società viola si stringono attorno alla famiglia Guerini in questo momento di immenso dolore».

