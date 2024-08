A Roma

Camilla Cecconi, ventenne investita ieri mentre attraversava la strada a Palestrina, in provincia di Roma, è morta questa mattina all’ospedale San Camillo. La giovane era stata trasportata in condizioni disperate con un elisoccorso dopo essere stata travolta da un’auto guidata da una donna di 72 anni. Cecconi stava attraversando la strada insieme a un’amica per raggiungere la Chiesa della Sacra Famiglia.

Indagine per omicidio stradale contro la conducente

La 72enne che si trovava alla guida dell’auto sarà indagata per omicidio stradale. Le prime ricostruzioni indicano che l’incidente è avvenuto poco dopo le 11 del mattino. Le due ragazze stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono state investite. La conducente dell’auto, rimasta illesa, è stata soccorsa in stato di shock e avrebbe dichiarato: “Non le ho viste”. L’auto è stata sequestrata e sul caso stanno indagando i carabinieri di Palestrina.

Ferite gravi per l’amica della vittima

L’altra ragazza, anch’essa ventenne, ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Attualmente è ricoverata in un ospedale di Roma con una prognosi di 25 giorni. Le due giovani erano dirette alla Chiesa della Sacra Famiglia per una funzione religiosa quando sono state travolte dal veicolo.

Telecamere al vaglio per chiarire la dinamica

I carabinieri stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le ragazze sarebbero state trovate a pochi metri dalle strisce pedonali. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali responsabilità e comprendere pienamente le circostanze che hanno portato a questa tragica perdita.