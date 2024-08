Ricoverato al Garibaldi di Catania per i traumi riportati

Grave incidente sulla strada statale Scicli-Cava d’Aliga tra una moto guidata da un diciassettenne, ed una vettura condotta da un diciottenne. Nello scontro ha avuto la peggio il giovanissimo centauro che è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Garibaldi di Catania per i numerosi traumi riportati.

L’incidente

L’incidente è avvenuto dopo le 21.30 di ieri sera in contrada Balatelle, un tratto conosciuto per la sua pericolosità che è stato più volte teatro di incidenti.

Il diciassettenne, a bordo del suo ciclomotore, avrebbe dovuto fare rientro nella sua abitazione facendo manovra di accesso alla strada secondaria. In questo frangente sarebbe sopraggiunta l’auto alla cui guida c’era un diciottenne.

Nell’impatto fra i due mezzi la peggio è toccata al giovane centauro che, soccorso dall’ambulanza del 118, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica dove le condizioni del ferito, con politraumi, sono apparse tali che si è deciso il trasferimento all’ospedale Garibaldi di Catania.

La dinamica dell’incidente in cui sono stati coinvolti due sciclitani, è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Modica intervenuti sul posto.

Tragico incidente stradale nel Ragusano, muore ragazzo di 27 anni

Pochi giorni fa terribile incidente stradale si è verificato sulla strada Comiso-Santa Croce. L’incidente vede come vittima il giovane Rosario Pace, 27 anni. Secondo una prima ricostruzione, due auto, una Renault Clio e una Renault Modus che procedevano in direzioni opposte, si sono scontrate. L’impatto è stato così forte che uno dei motori delle vetture è stato sbalzato fuori ed è stato ritrovato a diversi metri di distanza, a testimoniare la violenza dello schianto.

Rosario Pace si trovava a bordo della Modus e purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi, il 27enne cameriere è deceduto sul colpo. Un altro uomo di 39 anni che viaggiava sull’altra auto, la Clio, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.