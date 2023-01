Dramma a Roma

Dramma a Roma. Un neonato è morto tra il 7 e l’8 gennaio scorso nel reparto di ginecologia dell’ospedale Pertini.

Il piccolo, nato da appena tre giorni, sarebbe morto schiacciato dalla madre addormentatasi durante l’allattamento.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo contro ignoti. Quindi, non ci sono indagati. I Pm hanno disposto l’autopsia. La donna è in stato di shock.

Come riportato da Repubblica, “la donna è qualificata come parte offesa. Sarebbe la vittima di un comportamento omissivo o comunque scorretto dal punto di vista professionale”.

Stando a una prima ricostruzione, nel tardo pomeriggio del 7 gennaio, la donna, che ha 30 anni, avrebbe chiesto al personale del reparto di poter restare qualche minuto in più con il suo bambino, dopo l’allattamento. Passati pochi minuti, però, la signora si sarebbe addormentata e nessuno del reparto sarebbe passato per ritirare il piccolo.

L’allarme è stato lanciato da un’infermiera. A nulla sono valse le pratiche di rianimazione.