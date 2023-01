Tragedia a Roma

A Roma sono stati trovati i corpi di due donne in un appartamento di via Giulio Salvatori.

La madre di 83 anni era morta circa un mese fa e il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione (‘completamente mummificato). La figlia 54enne, invece, era deceduta da alcuni giorni.

La macabra scoperta è stata fatta dagli agenti del commissariato Primavalle. Stando ai primi accertamenti, non è stato riscontrato alcun segno di violenza sui corpi ma il contesto era molto degradato.

L’appartamento, infatti, era completamente pieno di rifiuti. A lanciare l’allarme un altro figlio della donna che non aveva da tempo notizie di entrambe. Al momento i corpi sono stati sottoposti a sequestro per l’autopsia così da capire le cause dei decessi.