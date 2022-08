Aveva 50 anni

L’attore Alessandro De Santis è morto a Roma. Era noto per il ruolo di Lillo nel film Johnny Stecchino di Roberto Benigni, uscito nel 1991 e ambientato anche (e soprattutto) a Palermo. Ne ha dato notizia la famiglia. De Santis, affetto dalla Sindrome di Down, aveva 50 anni.

Famosa la scena, che negli Stati Uniti d’America fu persino censurata, in cui il protagonista Dante (interpretato da Roberto Benigni) ingenuamente dava della cocaina all’amico Lillo come rimedio per il diabete che, una volta presa, si mette a correre.

La celebre battuta del film è stata pronunciata da Dante proprio a Lillo: “Se vai a Palermo, non toccare le banane, lasciale perdere, non le mangiare. Hai capito? Perché sono permalosi, ci tengono, ti sparano”. E ancora: “Mi hanno portato a giro, alle feste, a teatro, regali”.

I familiari di De Santis, in una nota, hanno affermato: “Abbiamo ricevuto anche una lettera di cordoglio da Benigni e questo ci ha molto colpito”. I funerali si svolgeranno domani, giovedì 11 agosto, nella chiesa di San Frumenzio a Roma.