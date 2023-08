A Roma

La notte si è trasformata in tragedia quando la polizia è intervenuta in un appartamento al buio a Roma, dopo che gli inquilini del primo piano avevano segnalato rumori sospetti provenienti dal secondo piano. Quando i poliziotti sono entrati nell’appartamento e hanno chiesto all’uomo, identificato successivamente come Tommaso Ascenzi, di fermarsi, la situazione è degenerata rapidamente. Invece di arretrare, Ascenzi (che si è scoperto poi essere il proprietario dell’immobile) si è avvicinato minacciosamente ai poliziotti, scatenando un colpo di pistola.

La corsa in ospedale

Il colpo di pistola ha colpito Tommaso Ascenzi, 35 anni, che è stato subito trasportato in ospedale. Attualmente è ricoverato in osservazione al policlinico Casilino e, nonostante le ferite, non è in pericolo di vita. La sua testimonianza potrebbe essere fondamentale per far luce sull’intero incidente.

I dettagli ambigui

Molti dettagli di questo drammatico evento rimangono da chiarire. Gli investigatori della Squadra Mobile – come spiegato da Il Gazzettino – sono stati incaricati di indagare su quanto accaduto la sera di mercoledì poco dopo le 22. La dinamica esatta dell’interazione tra Ascenzi e i poliziotti deve ancora emergere, così come i motivi che hanno spinto Ascenzi ad avanzare verso di loro in modo minaccioso.

L’ipotesi del ladro o dell’emergenza medica

L’allarme è scattato quando gli inquilini del palazzo hanno sentito rumori violenti provenire dall’appartamento di Ascenzi. Temendo un’intrusione, hanno chiamato la polizia. Tuttavia, i poliziotti hanno anche considerato la possibilità che qualcuno potesse essere in difficoltà o in pericolo all’interno dell’appartamento.

Il colpo di pistola

La decisione di sparare da parte della polizia è stato un momento drammatico e critico. La ricostruzione precisa di ciò che è accaduto e delle azioni intraprese dai poliziotti è fondamentale per determinare se il colpo di pistola sia stato giustificato e proporzionato alla situazione.