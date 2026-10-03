In Brianza

Una ragazza di 18 anni, Carola Battaglia, è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre a Roncello, in Brianza. Originaria di Vittoria, nel Ragusano, la giovane viveva a Busnago con la famiglia. Nello scontro è rimasto gravissimo un amico di 16 anni che viaggiava con lei. Il conducente dell’altra auto coinvolta, secondo i primi accertamenti, si sarebbe allontanato subito dopo l’impatto, e i carabinieri sono al lavoro per identificarlo.

Cosa è successo in via Aldo Moro

Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo via Aldo Moro. La ragazza era alla guida di una Fiat 500 con a bordo il sedicenne. All’altezza di una curva, l’utilitaria si è scontrata frontalmente con un’Audi che procedeva in senso opposto.

L’urto è stato violento e ha richiesto un intervento imponente dei soccorritori: sul posto sono arrivate tre ambulanze, due automediche e l’elisoccorso del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri.

I feriti e i soccorsi

La diciottenne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Vimercate, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il ragazzo di 16 anni è stato trasferito in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni molto gravi.

Ferito anche un uomo di 40 anni, accompagnato in codice giallo al San Gerardo di Monza. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo non era alla guida dell’Audi, ma ne occupava il posto del passeggero.

La ricerca del conducente

È proprio attorno al conducente dell’Audi che si concentra una parte delle indagini. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo si sarebbe allontanato subito dopo lo scontro, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e cercano di identificare chi fosse al volante. Gli investigatori dovranno chiarire la sequenza dello scontro lungo via Aldo Moro e accertare le responsabilità, compresa quella legata all’allontanamento dal luogo dell’incidente.