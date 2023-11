Un’opera d’arte d’oro 18 carati è stato rubato appena due giorni dopo essere stato esposto a Blenheim Palace, il luogo di nascita di Winston Churchill, in Inghilterra. Come riportato dal The Sun, Questo costoso WC, dal valore di 4,8 milioni di sterline (circa 5 milioni e mezzo di euro) era stato precedentemente offerto a Donald Trump e i visitatori avevano la possibilità di utilizzarlo per brevi sessioni di tre minuti. Ora, quattro uomini, James Sheen, Michael Jones, Fred Doe e Bora Guccuk, tutti di circa 30 anni, sono stati incriminati per questo furto.

L’Opera d’Arte di Maurizio Cattelan

Questa opera d’arte è stata creata dall’artista italiano Maurizio Cattelan ed è diventata popolare quando è stata esposta al museo Guggenheim di New York nel 2016.

Edward Spencer-Churchill, fratellastro del Duca di Marlborough e fondatore della Blenheim Art Foundation, aveva dichiarato in precedenza al Times: “Nonostante sia nato con un cucchiaio d’argento in bocca, non ho mai fatto la cacca su un WC d’oro, quindi non vedo l’ora di farla”. Aveva anche spiegato che sarebbe stato difficile rubarlo poiché era collegato all’impianto idraulico.

Gli imputati

Un portavoce della polizia ha dichiarato: “in seguito a un’indagine della Thames Valley Police, quattro uomini sono stati incriminati in relazione a un furto a Blenheim Palace. James Sheen, Michael Jones, Fred Doe e Bora Guccuk sono stati incriminati in relazione al furto del WC d’oro da Blenheim Palace il 14 settembre 2019. Gli uomini compariranno tutti davanti al tribunale di Oxford il 28 novembre 2023”.

Blenheim Palace: Una Dimora Storica

Blenheim Palace, residenza dei Duchi di Marlborough, è una dimora di campagna situata nei pressi di Woodstock, nell’Oxfordshire. Questo palazzo, una delle case più grandi d’Inghilterra, è stato costruito tra il 1705 e circa il 1722 ed è stato designato Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1987. È anche noto come luogo di nascita e dimora ancestrale di Sir Winston Churchill. Dopo il completamento del palazzo, è diventato la casa della famiglia Churchill per i successivi 300 anni.