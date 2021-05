giorno 22 maggio 2021

Tutto pronto per sabato 22 maggio 2021. Si terrà la prima edizione di “Run4Hope Italia 2021 – Massigen”. Si tratta di staffette regionali in forma non competitiva che si concluderanno domenica 30 maggio. Si svolgeranno contemporaneamente in tutta Italia. La partenza sarà dai capoluoghi di Regione o da altri capoluoghi significativi.

Promozione per i ricercatori di AIRC

Nessuna competizione, nessun confronto. Soltanto promozione per i ricercatori di AIRC. L’obiettivo di questo evento sportivo è sostenere nuove forme terapeutiche per curare i tumori infantili.

La onlus veneta “Run4Hope Italia”, al fianco di Fondazione AIRC per il 2021 e 2023 e di AIL nel 2022 nel 2024 avrà un ruolo preminente. Una staffetta nella staffetta per contraddistinguere il primo periodo di svolgimento del progetto a cavallo tra i Giochi olimpici di Tokyo 2021 e Parigi 2024.

Ogni passo, una donazione

Correre e donare. Fare in modo che il mondo running italiano ritorni in pista dal nord al sud d’Italia. La pandemia purtroppo ha limitato e limiterà ancora le nostre abitudini. Ma pian piano si può ricominciare a far tutto, persino a correre in nome dello sport e della solidarietà.

Ogni donazione sarà fondamentale per sostenere i due enti beneficiari.

Singoli runner, podisti esperti, associazioni sportive, gruppi aziendali e spontanei, saranno coinvolti in un entusiasmante Giro d’Italia che farà viaggiare il testimone Run4Hope Italia nella propria regione runners porteranno quindi un messaggio di solidarietà e di speranza impegnandosi nelle donazioni pro AIRC, anche tramite il portale Rete del Dono che permetterà di coinvolgere amici e conoscenti nella raccolta.

Il contributo dell’Esercito Italiano

L’Esercito Italiano ha concesso il suo prestigioso patrocinio alla Run4Hope 2021 Massigen evidenziando l’importanza nazionale dell’iniziativa, grazie allo scopo solidale delle staffette regionali che di mano in mano trasporteranno il testimone, messaggio di altruismo e di impegno dei ricercatori di AIRC.

Valori pienamente condivisi dalla grande famiglia dell’Esercito Italiano che fa del coraggio, della

preparazione professionale, del senso del dovere, della responsabilità, della tenacia, dello spirito di corpo e dell’abnegazione, i principi cardine su cui si fonda e a cui ogni militare si ispira quotidianamente.

In Sicilia, dalla Valle dei Templi di Agrigento fino ad Alcamo (TP) e passando dal Capoluogo dove il 46° reggimento trasmissioni parteciperà con una rappresentanza di un Sottufficiale e Volontari in ferma prefissata, che attraverseranno il litorale Palermitano dal Foro Italico per tutto il lungomare fino al confine del Comune di Villabate.

Il testimone

Il testimone è stato disegnato dall’artista piemontese Paolo Albertelli: la sua forma infatti richiama la forma della molecola del DNA, formata da due catene polinucleotidiche appaiate e avvolte intorno allo stesso asse, in modo da formare una elica. Il DNA è la base fondamentale della vita e il testimone è l’emblema della ricerca scientifica e degli sforzi dei ricercatori della Fondazione AIRC, impegnati ogni giorno a studiare nuove soluzioni per rendere il cancro sempre più curabile.