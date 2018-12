In questi giorni diversi sportivi italiani di rilievo stanno registrando attraverso dei video i propri auguri di buon Natale a tutti i membri dell’Esercito Italiano. Chiellini ne è stato un esempio. Non potevano mancare anche le felicitazioni di una palermitana doc come Miriam Sylla.

La schiacciatrice che ci ha fatto sognare durante gli ultimi mondiali di pallavolo ha voluto girare un breve video per augurare ai militare delle serene feste e un felice anno nuovo, dimostrandosi molto attenta anche al di fuori del terreno di gioco.