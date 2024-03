La decisione della Procura di Trento

Diciotto indagati per diffamazione nei confronti di Andrea Papi, il giovane di 26 anni ucciso dall’orsa JJ4 mentre correva sui sentieri del monte Peller, in valle di Sole, in Trentino.

La Procura di Trento ha, infatti, chiuso le indagini relative alla denuncia sporta dalla famiglia del giovane ucciso (il padre Carlo, la madre Franca, la sorella Laura e la fidanzata Alessia) dopo che sui social media si erano scatenati i commenti degli hater.

Tra gli indagati c’è anche Daniela Martani, ex hostess dell’Alitalia e personaggio televisivo. Lo ha confermato la stessa conduttrice radiofonica che, cinque giorni dopo quanto successo, sui social ha scritto. “la madre e la fidanzata Alessia Gregori del ragazzo morto in montagna – io alla storia dell’uccisione da parte dell’orso non ci credo – stanno speculando sul dolore e gridano vendetta con gli occhi iniettati di sangue nei confronti di un animale che non ha alcuna colpa”.

Quindi, dopo la notizia dell’indagine, la Martani ha scritto: “Sono stata denunciata dalla famiglia di Andrea Papi, il ragazzo ucciso dall’orsa (?) per aver espresso un parere che metteva in dubbio la veridicità della questione, una follia. Insieme a me sono state denunciate altre 18 persone. Ormai la denuncia per diffamazione è diventata un’arma per intimidire chi contesta o ha una visione diversa dei fatti. Chiunque sia stato denunciato, mi contatti, ho già messo in piedi una strategia legale con il mio avvocato che può difenderci in blocco”.

La replica di Alessia Gregori, la fidanzata del runner di Caldes: “Adesso chiede solidarietà, invece sarebbe necessario collegare il cervello prima di parlare, invece che piangere sul latte versato Adesso è ora di pagare tutto il dolore che avete causato, tu e tutti gli altri”.