Colpita una nave nemica simulata

La marina russa ha effettuato un test di lancio di missili antinave supersonici contro un bersaglio finto nel Mar del Giappone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa del Cremlino.

Si è appreso che due navi hanno lanciato un attacco missilistico contro una nave da guerra nemica simulata situata a circa 100 km di distanza. Due missili da crociera supersonici Moskit, capaci di contenere testate convenzionali e nucleari, come comunicato dal Ministero, hanno colpito con successo il loro bersaglio: “Nelle acque del Mar del Giappone, navi missilistiche della Flotta del Pacifico hanno lanciato missili da crociera Moskit contro un finto bersaglio nemico in mare – si legge in una nota condivisa su Telegram – Il bersaglio, situato a una distanza di circa 100 chilometri (62,14 miglia), è stato colpito con successo da due missili da crociera Moskit a colpo diretto”.

Il missile P-270 Moskit, che ha il nome di codice di segnalazione NATO SS-N-22 Sunburn, è un missile da crociera supersonico a medio raggio di origine sovietica ed è in grado di distruggere una nave entro un raggio di 120 km.

L’esercitazione del lancio di missili della marina russa arriva una settimana dopo che due aerei bombardieri strategici russi, capaci di trasportare armi nucleari, hanno sorvolato il Mar del Giappone per oltre sette ore in quello che Mosca ha definito un “volo pianificato”.

Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l’esercitazione di oggi, martedì 28 marzo, si è svolta nella baia di Pietro il Grande nel Mar del Giappone, ma non ha fornito coordinate più precise.

“Tokyo resta vigile”

Il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi ha dichiarato che Tokyo resterà vigile contro le operazioni militari di Mosca, aggiungendo che non sono stati segnalati danni dopo i lanci dei missili: “In quanto l’invasione della Russia in Ucraina continua, le forze russe stanno diventando sempre più attive nell’Estremo Oriente, anche nelle vicinanze del Giappone”, ha detto Hayashi in una conferenza stampa.

Il Ministero della Difesa giapponese non ha ancora commentato.