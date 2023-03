Le dichiarazioni dell'ambasciatore russo negli USA

Anatoly Antonov, ambasciatore russo negli USA, ha affermato che “i Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l’umanità sull’orlo di un Armageddon nucleare“.

Il riferimento è chiaramente alla decisione del Regno Unito di consegnare all’esercito ucraino proiettili con l’uranio impoverito per sfondare i carri armati russi e alle dichiarazioni di alcun funzionari statunitensi secondo cui tali munizioni sarebbero utilizzate da decenni e non hanno alcun rischio elevato.

“Commentare questo tipo di assurdità è davvero difficile. Le autorità statunitensi hanno raggiunto un nuovo minimo con le loro dichiarazioni irresponsabili. C’è un flusso continuo di armi letali verso l’Ucraina, che vengono utilizzate per annientare civili, aree residenziali, scuole, ospedali, asili”, ha aggiunto Antonov.

Sull’argomento, all’indomani dell’annuncio del ministro della Difesa britannico Annabelle Goldie, il presidente russo Vladimir Putin, durante l’incontro con l’omologo cinese Xi Jinping, ha detto che la Russia reagirà se l’Occidente dovesse iniziare ad usare “armi con una componente nucleare”.

Secondo alcuni esperti, però, dietro le minacce russe c’è il timore che tali armamenti possano dare un brutto colpo agli obiettivi dell’operazione militare speciale del Cremlino e, pertanto, puntano ad intimorire affinché la consegna non avvenga.

Cosa sono i proiettili con l’uranio impoverito?

I proiettili con l’uranio impoverito sono una forma di munizioni utilizzate in armi da fuoco per sfondare le corazze dei carri armati. L’uranio impoverito è un sottoprodotto del processo di arricchimento dell’uranio naturale ed è caratterizzato da una densità molto elevata. Questa caratteristica lo rende ideale per la produzione di proiettili perforanti, che possono penetrare facilmente nel metallo delle corazze dei veicoli corazzati.

Tuttavia, l’uso di proiettili con l’uranio impoverito è oggetto di controversia a causa della sua tossicità. Quando i proiettili colpiscono un bersaglio, si vaporizzano e si disperdono nell’ambiente in forma di polvere, che può essere inalata o ingerita. Questa polvere può essere dannosa per la salute umana, in quanto l’uranio impoverito è un materiale radioattivo.

Per questo motivo, alcuni governi hanno vietato l’uso di proiettili con l’uranio impoverito, mentre altri li hanno limitati alle situazioni di guerra. Inoltre, i militari che manipolano questi proiettili devono indossare dispositivi di protezione adeguati per evitare l’esposizione diretta alla polvere di uranio impoverito.