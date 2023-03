Le ultime dal conflitto

Nel giorno dell’incontro a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e il collega cinese Xi Jinping, Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza del Cremlino, ancora una volta minaccia via Telegram.

Medeved ha, infatti, affermato: “È del tutto possibile immaginare l’uso mirato di un Onyx ipersonico dal Mare del Nord da una nave russa verso il tribunale dell’Aia” per colpire la Corte Penale Internazionale dopo il mandato d’arresto internazionale per Putin per avere deportato illegalmente bambini dall’Ucraina alla Russia.

“Il tribunale è solo una miserabile organizzazione internazionale, non la popolazione di un paese della NATO”, ha aggiunto Medvedev, sottolineando che, a suo dire, in questo scenario la guerra “non inizierebbe”.

La visita

Xi Jinping sarà a Mosca per tre giorni. In un articolo pubblicato sul quotidiano russo, Rossiyskaya Gazeta, il presidente cinese ha presentato la sua visita come un “viaggio di amicizia, cooperazione e pace”, di fronte agli occidentali che guardano con sospetto al rapporto tra i due Paesi. “Non vedo l’ora di lavorare con il presidente Putin per adottare congiuntamente una nuova visione” dei legami bilaterali, ha affermato Xi Jinping che, a proposito del mandato d’arresto per il collega, ha dichiarato che la CPI dovrebbe restare obiettiva.

Dal fronte

Kiev ha comunicato di avere lanciato attacchi contro dieci basi russe nelle ultime 24 ore. Inoltre, le forze ucraine hanno anche respinto 70 attacchi russi in 5 aree: Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka e Shakhtarsk nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale.

Sempre Lo stato maggiore delle forze armate di Kiev ha fatto sapere che, dall’inizio dell’invasione, la Russia ha perso 165.610 soldati e, nelle ultime 24 ore, le vittime sono state 700. La Russia ha perso anche 3.537 carri armati, 6.869 veicoli corazzati da combattimento, 5.416 veicoli e serbatoi di carburante, 2.577 sistemi di artiglieria, 507 sistemi di razzi a lancio multiplo, 270 sistemi di difesa aerea, 305 aeroplani, 290 elicotteri, 2.160 droni e 18 imbarcazioni. Kiev, però, non dà informazioni sulle proprie perdite.