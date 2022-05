Si parla di cancro addominale

Il presidente russo Vladimir Putin sarà presto sottoposto a un intervento chirurgico per una malattia non specificata. Lo riporta il tabloid britannico The Sun, che cita, come fonte, gli addetti ai lavori del Cremlino.

A prendere il post di Putin, durante la sua assenza, sarebbe Nikolai Patrushev, ufficiale dei servizi segreti. Sebbene sia un nome pressocché sconosciuto al grande pubblico, si tratta di una figura molto importante nell’invasione russa dell’Ucraina. Infatti, sempre come riporta The Sun, sarebbe stato proprio Patrushev a convincere Putin che l’Ucraina fosse piena di nazisti.

Le stesse fonti hanno sottolineato che l’assenza di Vladimir Putin sarebbe breve, quindi la sua distanza dalla prima linea decisionale potrebbe non essere particolarmente evidente. La data dell’intervento non sarebbe stata ancora fissata. La malattia di cui soffre Putin non sarebbe grave ma per i medici occorre intervenire presto perché sta progredendo e bisogna, quindi, evitare complicanze future.

Tuttavia, come riportato da Il Giornale, che cita il Daily Mail, il presidente russo potrebbe essere costretto a operarsi a causa di un cancro, pochi giorni dopo il celebration day, ovvero il prossimo 9 maggio, giorno della parata per ricordare la vittoria russa sulla Germania nazista. Infine, sul canale Telegram General SVR si parla di cancro addominale o e di morbo di Parkinson da almeno 18 mesi per Putin.