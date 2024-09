Secondo attentato in poche settimane contro il candidato repubblicano

L’uomo armato che ha tentato di colpire Donald Trump è stato identificato come Ryan Wesley Routh, 58 anni. Routh, un pluripregiudicato per reati minori, è originario del North Carolina e ha recentemente vissuto alle Hawaii. Negli ultimi anni, Routh aveva cercato di arruolarsi come mercenario in difesa dell’Ucraina contro la Russia e vantava sui social di aver combattuto al fronte.

Profilo e attività dell’attentatore

Ryan Routh, che ha frequentato la North Carolina Agricultural and Technical State University, si era trasferito alle Hawaii nel 2018. La sua attività sui social media includeva frequenti post sulla guerra in Ucraina e tentativi di reclutare soldati per la causa. Secondo il New York Times, nei primi mesi del conflitto, aveva cercato di reclutare volontari afghani per combattere contro le forze russe.

Sparatoria al club di golf

L’attentato è avvenuto nei pressi di un club di golf a West Palm Beach, dove Donald Trump si trovava per giocare. Gli agenti del Secret Service hanno individuato Routh con un fucile semiautomatico e hanno aperto il fuoco contro di lui. Trump, avvertito immediatamente dagli spari, è stato messo in sicurezza e non ha riportato ferite. Il sospetto ha abbandonato l’arma sulla scena e si è dato alla fuga a bordo di un SUV. È stato bloccato poco dopo sulla I-95 nella contea di Martin e successivamente arrestato.

Sequestro e evidenze

Durante l’arresto, la polizia locale ha recuperato due zaini, un fucile AK-47 e una telecamera Go-Pro. Non sono stati segnalati feriti durante l’incidente. Le autorità locali confermano che l’obiettivo dell’attentatore era Donald Trump.

Reazioni e dichiarazioni

Il presidente Joe Biden ha espresso sollievo per il fatto che Trump sia rimasto illeso e ha promesso di garantire “ogni risorsa e misura di protezione necessaria” per l’ex presidente. Biden ha aggiunto che è in corso un’inchiesta per raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto.

Commento del figlio dell’attentatore

Oran Routh, figlio di Ryan, ha dichiarato di essere sorpreso dall’accaduto e ha descritto suo padre come un “uomo onesto e gran lavoratore”. Ha aggiunto che, secondo quanto appreso, suo padre non sembra la persona che lui conosce e ha espresso incredulità riguardo alle accuse.

Indagini in corso

L’FBI sta indagando su quello che sembra essere un tentato assassinio di Donald Trump. Le autorità stanno continuando a esaminare il caso per determinare la motivazione e le circostanze che hanno portato a questo grave tentativo di violenza.