La difesa della showgirl 53enne

Sabrina Salerno, che su Instagram si mostra costantemente nel pieno della sua bellezza, ha risposto agli hater che l’accusano di avere il seno rifatto.

La showgirl, 53 anni, intervistata da Radio DeeJay, ha risposto così: «Da quando ho vent’anni dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che è naturale al mille per mille è il seno».

Sabrina Salerno, nata a Genova, e con un profilo Instagram seguito da un milione di utenti, ha anche le prove, avendo citato addirittura una perizia: «A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia in cui dichiarava che non avevo protesi al seno».

Sabrina si è detta «felice ed orgogliosa di essere arrivata a questa bella età così in forma e con un fisico perfetto», aggiungendo che «se queste foto non le faccio adesso quando le faccio?! Ne sono fiera e per me è un vanto. Viva le donne, le donne forti, quelle che nonostante l’età passi si danno da fare».

Infine, a proposito dei suoi post sensuali, Sabrina Salerno ha detto. «Essere libere e spregiudicate , nel 2021 è un vanto, un’onta o una conquista?».