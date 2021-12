Tutte le date

Gennaio è il mese dell’avvio dei saldi invernali, consueto appuntamento dopo le festività natalizie.

La Federazione Moda Italia e Confcommercio hanno reso noto il calendario, Regione per Regione: sì perché non in tutte c’è la stessa data di inizio e di fine del periodo degli sconti.

Giusto ricordare, infatti, che le Regioni sono libere di organizzare autonomamente le modalità di svolgimento dei saldi; la pubblicità per la corretta informazione dei consumatori; il periodo e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

Il calendario dei saldi invernali