Femminicidio in provincia di Salerno

A Pontecagnano Fabiano, in provincia di Salerno, in Campania, è stata uccisa una donna di 30 anni, Anna Borsa. L’omicidio, a colpi di arma da fuoco, è avvenuto all’interno di una parrucchiera di via Tevere, dove la vittima lavorava. I carabinieri hanno subito dato la caccia all’ex della 30enne, iniziali A.E., anche con l’ausilio di un elicottero che sta sorvolando l’area a bassa quota. E, dopo una fuga di qualche ora, lo hanno catturato, come rivelato da Repubblica.

Giuseppe Lanzara, sindaco del comune di Pontecagnano Faiano ha annunciato “il lutto cittadino annullando ogni evento in programma”. “La città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia. Come Comune – ha dichiarto il primo cittadino all’ANSA – ci costituiremo parte civile. Al momento i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e stanno cercando l’ex della povera Anna, vittima dell’ennesimo femminicidio. Siamo addolorati. Si tratta di una notizia che sconvolge la nostra comunità”.

Si è appreso che Anna Borsa ha lasciato il compagno che l’ha uccisa circa otto mesi fa. È stato ferito anche un amico della vittima che, stando ad alcune indiscrezione, dovrebbe essere il nuovo fidanzato. Inoltre, come raccontato all’ANSA, la donna stamattina non voleva andare a lavorare: “Anna aveva paura, era pensierosa” e ha detto che “voleva andare via da Salerno”.