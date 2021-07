È successo in provincia di Salerno

Dramma in un ristorante di Capaccio Paestum, nel Salernitano, in Campania, dopo la mezzanotte.

Un ragazzo di 22 anni, studente universitario originario di un comune irpino, stava partecipando al banchetto nuziale di una coppia di cugini quando all’improvviso si è accasciato al suolo.

Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante siano giunte in soccorso tre ambulanze con a bordo i sanitari del 118. Sul posto, presenti anche i carabinieri della locale Stazione.

Dagli accertamenti eseguiti, è emerso che si è trattato di morte naturale e, perciò, il Pm di turno della procura di Salerno ha rilasciato poco dopo la salma.

Il ragazzo, Danilo D’Argenio, originario di Grottolella (Avellino), è deceduto a causa di un arresto cardiaco. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi degli sposi, dei familiari e degli altri invitati al matrimonio.

Il giovane, stando a quanto si è appreso non aveva alcun problema o patologia cardiaca regressa e il 10 giugno scorso si è sottoposto al vaccino monodose di Johnson&Johnson ma non c’è nessun nesso casuale tra il farmaco e il decesso.

Tutti i rilievi del caso sono stati eseguiti dai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal lgt. Giuseppe D’Agostino.