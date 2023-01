Violentano un’amica dopo la discoteca, arrestati due giovani

Redazione di

20/01/2023

Violenza sessuale di gruppo a Salerno. Un 34enne, con precedenti per furto, rapina e maltrattamenti, in famiglia, è stato portato in carcere. Una 21enne incensurata, invece, è finita ai domiciliari.

Le attività di indagine condotte dalla squadra Mobile di Salerno – e dalla sezione operativa per la sicurezza cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni di Salerno – hanno consentito di ricostruire quanto accaduto nella nottata del 31 agosto 2022 quando, dopo aver trascorso una serata in discoteca con un’amica, i due si sarebbero resi responsabili della violenza nei confronti di quest’ultima.

Cos’è la violenza sessuale di gruppo?

La violenza sessuale di gruppo è una forma di violenza sessuale in cui più persone partecipano attivamente all’abuso sessuale di una sola persona.

Questo tipo di violenza sessuale può concludere molestie, stupri e abusi sessuali. La violenza sessuale di gruppo può verificarsi in molte situazioni diverse, come feste, raduni sociali, eventi sportivi e altri luoghi di aggregazione. La violenza sessuale di gruppo può avere effetti devastanti sulla vittima, tra cui traumi psicologici a lungo termine, problemi di salute mentale e difficoltà a stabilire relazioni sane e sicure in futuro.