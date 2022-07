A San Severo (Foggia)

Ieri sera, lunedì 18 luglio, un 17enne è stato accoltellato a San Severo, comune della provincia di Foggia, in Puglia, in via Lucera.

Il giovane è stato colpito da un fendente all’addome che non gli ha lasciato scampo: è morto prima di arrivare al pronto soccorso dell’ospedale Masselli Mascià, dov’era arrivato in condizioni disperate.

La vittima si chiamava Francesco Pio D’Augelli. A trovarlo riverso sull’asfalto, non lontano da casa sua, sono stati alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi. Secondo quanto trapelato dalla polizia, che sta svolgendo le indagini, ad accoltellare il 17enne sarebbe stato un 15enne che si è costituito in questura, a Foggia, fuori dalla quale c’erano anche i suoi genitori. Ci sono stati alcuni momenti di tensione tra il padre del presunto assassino e i giornalisti presenti sul posto. Il minore era accompagnato dal suo avvocato.

Dietro il delitto si nasconderebbero motivi passionali, pare per la gelosia per una ragazzina, fidanzata della vittima. Il 15enne e il 17enne, inoltre, avrebbero litigato già sabato scorso con il primo che avrebbe minacciato di morte il secondo e ieri sera il nuovo confronto, terminato con la coltellata al fianco. Francesco Pio D’Augelli ha percorso alcuni metri prima di accasciarsi al suolo. Sono in corso le ricerche dell’arma del delitto. Nelle prossime ore sarà, inoltre, disposta l’autopsia.

All’obitorio pure la fidanzatina della vittima, una coetanea di 17 anni che ha stretto tra le mani il peluche che le ha regalato Francesco: “Devo comprare le fedine che voleva Francesco”, ha ripetuto tra le lacrime.

Francesco Miglio, sindaco di San Severo, ha commentato: “È una giornata molto triste per la nostra città. Un ragazzo di soli 17 anni perde, pare, per motivi futili la vita. Esprimo dolore, sofferenza e vicinanza alla sua mamma, al suo papà e i suoi familiari in lutto. Arrivi il cordoglio dell’intera comunità che mai vorrebbe raccontare fatti così gravi e così inauditi e inspiegabili”.