È successo in provincia di Foggia

A San Severo, in provincia di Foggia, un uomo ha fatto irruzione con l’auto all’interno dell’atrio del Comune e ha investito un’impalcatura. Il motivo? Gli era stato negato l’ingresso perché non voleva esibire il green pass. L’incredibile fatto è successo stamattina.

Stando a quanto ricostruito, un uomo di 50 anni si è recato al Comune per richiedere un certificato ma i vigilanti gli hanno chiesto di mostrare il green pass e si è rifiutato. Le guardie giurate hanno tentato, quindi, di allontanarlo.

Il 50enne, però, è riuscito a raggiungere l’ufficio di gabinetto dove i vigilanti lo hanno bloccato per accompagnarlo all’uscita. Si è messo alla guida dell’auto e si è diretto nell’atrio del palazzo, scontrandosi con una Fiat Panda di proprietà comunale. Nell’impatto è crollata una parte di un’impalcatura montata per eseguire lavori di ristrutturazione. Non ci sono stato feriti. L’uomo è stato identificato dalla Polizia e denunciato a piede libero.

Rosa Barone, assessore della Regione Puglia, in una nota ha affermato: “Casi come quello di stamattina sono la spia di un allarme sociale che non può essere sottovalutato. Ero con il sindaco Miglio in una riunione a Foggia quando ci è arrivata la notizia del cinquantenne che ha fatto irruzione con l’auto a tutta velocità nell’androne di Palazzo Celestini, la sede del Comune di San Severo, seminando il panico. Ho espresso subito al sindaco la mia vicinanza per quanto successo”.