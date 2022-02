L’episodio alla stazione di Xirbi a Caltanissetta

Senza biglietto e senza documenti, non ha neanche il green pass e si rifiuta anche di pagare la multa. Diventano ben peggiori adesso i guai per un giovane originario di Palermo. E’ stato infatti denunciato dalla polizia perché addosso aveva un coltello ed anche sanzionato per violazioni alle norme anti covid19.

La segnalazione del controllore

A procedere sono stati i poliziotti della sezione. Un equipaggio è intervenuto nella stazione ferroviaria di Caltanissetta-Xirbi, su richiesta del capo treno del convoglio proveniente da Catania e diretto a Palermo. Qui il controllore aveva sorpreso un passeggero privo di titolo di viaggio e anche senza green pass. Il giovane, che era sprovvisto persino del documento di riconoscimento, si era rifiutato di pagare la sanzione.

La perquisizione

I poliziotti, identificato il trasgressore, lo hanno sottoposto a perquisizione personale, sequestrandogli un coltello celato nella tasca del giubbotto. Oltre alla denuncia penale il giovane è stato sanzionato per violazione delle norme di contenimento del covid19.