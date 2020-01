E scoppia il 'caso Riki': rischia l'esclusione?

Svelata una nuova ospite del Festival di Sanremo, edizione 70. Nella serata di apertura, che andrà in onda su Raiuno martedì 4 febbraio, ci sarà sul palco dell’Ariston Emma Marrone.

L’artista ha vinto il Festival nel 2012 con il brano Non è l’inferno ed è stata co-conduttrice al fianco di Carlo Conti nel 2015. Quest’anno, quindi, sarà la sua prima volta come ospite, proprio nel decimo anno della sua carriera.

Emma Marrone, 35 anni, non solo si presenterà insieme al cast del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, in cui interpreta il ruolo di Anna ma si esibirà, portando un brano estratto dal suo ultimo album Fortuna e un medley dei suoi successi più grandi.

In attesa che la kermesse sanremese inizi, scoppia il caso Riki. Sì, perché il tg satirico di Canale 5, Striscia La Notizia, ha mandato in onda un servizio dell’inviato Pinuccio che ha ricevuto segnalazioni che testimonierebbero come il cantante «abbia intonato su Instagram alcuni versi della sua versione de ‘L’edera’ di Nilla Pizzi, canzone in cui si cimenterà nella serata dedicata alle cover di giovedì 6 febbraio. Purtroppo per lui, pero’, il regolamento di Sanremo 2020 parla chiaro: ogni cantante è obbligato a non diffondere i brani partecipanti, incluse le cover, sino alla loro prima esecuzione nel Festival stesso, pena l’esclusione dal concorso. Ci saranno dei provvedimenti per Riki?». Staremo a vedere.