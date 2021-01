Nessuna esclusione per Fedez e Francesca Michielin

Nessuna esclusione per Fedez-Michielin da Sanremo.

verdetto caso Fedez

Il rapper era finito nella bufera dopo aver pubblicato su Instagram un video in cui cantava per qualche secondo il brano “Chiamami per nome”, in gara alla kermesse canora più famosa d’Italia. Il filmato era stato rimosso poco dopo.

Fedez e Michielin restano in gara: “Nessuna squalifica”

Oggi il verdetto. L’Ansa riporta che i due proseguiranno il percorso verso il Festival: la decisione è stata quella di non escluderli dalla competizione con la seguente motivazione:

”La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non puo’ considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione”.

Fedez e Michielin portano in gara:

Chiamami Per Nome – questo il titolo del brano – continua dunque ad essere il lizza per la vittoria al Festival di Sanremo 2021 e la ascolteremo regolarmente nella settimana dal 2 al 6 marzo.

La storia del festival è piena di casi di rischiata squalifica

Prima di Fedez in tanti sono incorsi in errori dello stesso genere senza essere stati cacciati dalla gara. Simone Cristicchi, per esempio, nel 2006 si classificò secondo tra i Giovani in gara con il brano ‘Che bella gente’, molto somigliante al brano ‘Embè’ già inciso da molti anni da Simona Cipollone (in arte Momo), che figurava come coautrice.

Più simile al “caso Fedez”

c’è il caso Einar nel 2018. Quell’anno Einar Ortiz era tra i finalisti di Sanremo Giovani ma rischiò la squalifica perché il brano ‘Centomila volte’ con cui concorreva era stato diffuso su Vevo, presentato per la selezione di Area Sanremo nel 2017 e anche eseguito dal vivo in più occasioni dalla band Vanima di cui faceva parte Ivan Bentivoglio, uno degli autori del brano.

In nessuno dei due casi si procedette alla squalifica.