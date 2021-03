Le parole dello showman siciliano

Conferenza stampa della vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo 2021 .

. Fiorello su Amadeus : «Siamo inseparabili, neanche Renzi può diverci».

su : «Siamo inseparabili, neanche Renzi può diverci». Fiorello: «Sarà un festival indimenticabile, i problemi sono altri».

Domani, martedì 1° marzo, la prima serata del Festival di Sanremo 2021, anche quest’anno diretto e condotto da Amadeus con la partecipazione dell’amico Fiorello.

«Io e Amadeus siamo ormai inseparabili, neanche Renzi riuscirebbe a dividerci… L’altra notte è venuto a darmi la melatonina, me l’ha messa sotto la lingua. E poi ha fatto un cast importante: ha messo Willy Peyote e Orietta Berti, come se in un governo ci fossero la Lega e il Pd», ha detto lo showman siciliano in conferenza stampa.

Poi, decisamente più serio, ha aggiunto: «c’è più atmosfera, e un Festival che, comunque andrà, sarà indimenticabile. I problemi sono altri e speriamo si risolvano presto».

Fiorello, 60 anni, ha anticipato che farà «diversi interventi canori, giocherò anche con alcuni ospiti. Per esempio faremo un omaggio a Carosone con Enzo Avitabile, in cui, lui non lo sa ancora, ma dovrà cantare ‘Caravan Petrol’ anche Amadeus».

Sull’amico Amadeus, Fiorello ha detto: «Fazio, Cattelan, De Filippi, mettetevi l’anima in pace, lui non molla l’osso, non ci pensa nemmeno, me lo ha confidato. Ma io gli ho detto che stavolta non ci sono». E Amadeus, sorridendo, ha risposto così: «Ma io non potrei mai fare Sanremo senza Fiorello». «E allora non ci sarà – ha aggiunto il siciliano – fatevi sotto Cattelan, Fazio, De Filippi con Coletta, ma solo se sapete usare i congiuntivi».