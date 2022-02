Il 10, 12 e 14 maggio a Torino.

Amadeus, sul palco del Festival di Sanremo 2022, ha ufficializzato il trio che condurrà l’edizione italiana dell‘Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà a Torino il 10, 12 e 14 maggio grazie al successo nella scorsa edizione dei Maneskin a Rotterdam, nei Paesi Bassi.

Si tratta di Alessandro Cattelan, ex conduttore di X Factor, e i cantanti Mika (anche lui più volte giudice del talent show musicale di Sky) e Laura Pausini.

“Condurremo in inglese, in spagnolo e in francese”, ha svelato Cattelan mentre Laura Pausini ha accennato una frase in spagnolo e Mika in francese. Poi, il collegamento con Torino e il countdown che segna – 100 giorni, proiettato sulla Mole Antonelliana.

“Sono felice che l’Eurovision sia finalmente tornato in Italia e onorata di condurre un evento così importante, insieme ai miei amici Ale e Mika” ha commentato Laura Pausini. “Insieme vogliamo mostrare all’Europa e al mondo quanto la nostra sia una terra straordinaria. Il mio 2022 è iniziato con nuova musica ed è l’inizio di un anno di grandi appuntamenti. Voglio affrontare l’Eurovision, evento musicale per eccellenza in Europa, e uno degli show televisivi più importanti del mondo con la stessa carica che mi ha accompagnato in questi quasi trent’anni di carriera. Noi ci siamo, e siamo pronti… Anzi, non vediamo l’ora!”.

“È un onore essere stato chiamato a condurre ESC 2022, è uno degli show più seguiti e noti al mondo e quest’anno organizzarlo in Italia rappresenta una grandissima opportunità e un evento storico per il nostro Paese – ha affermato Cattelan – Conosco Laura Pausini e Mika da tempo, abbiamo già lavorato insieme e ci siamo sempre divertiti tantissimo. E sono sicuro che sarà così anche questa volta”.