Oltre 500mila squadre create

“Io è come se venissi da un altro pianeta e non so neanche cosa sia il Fantasanremo: gli artisti mi chiedono di dire delle cose e io lo faccio. Ma questa cosa mi piace e mi diverte. È un modo per abbattere le barriere, rende tutto un po’ più easy e meno schematizzato”.

Così, in conferenza stampa, Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo che, quindi, non si è detto infastidito del fatto che il Fantasanremo – qui il sito ufficiale – abbia raggiunto il palco grazie agli artisti, come Gianni Morandi, Sangiovanni, Le Vibrazioni, Highsnob&Hu, che gridano papalina o compiono altre azioni che valgono punt per il gioco.

Amadeus ha detto: “il giochino è ben accetto: il rigore non serve”. Ma di cosa si tratta? Ebbene, Fantasanremo è nato qualche anno fa, per iniziativa di un gruppo di ragazzi marchigiani, naturalmente appassionati del Festival. Quest’anno, però, ha registrato un impennata, proprio grazie al coinvolgimenti degli stessi cantanti in gara.

Nel 2021, infatti, le iscrizioni si chiusero con 50mila squadre, quest’anno, invece, il boom: oltre 500mila.

Al momento, dopo la seconda serata, sul podio dei bonus ottenuti sul palco ci sono Aka7even con 145 punti, gli stessi di Higsnob&Hu. In seconda posizione c’è Michele Bravi – anche se ieri è rimasto nella sua stanza da hotel a guardare il Festival – e in terza posizione la new entry Sangiovanni. Nella prima serata buon punteggio per Achille Lauro con 75 punti, 20 dei quali ottenuti con i capezzoli visibili, cioè il bonus della ‘scapezzolata’).

Il regolamento del Fantasanremo

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara

È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro

È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 23.59

I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al regolamento sottostante: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, spetterà alla FIF l’ultima parola che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo

I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati

L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festivàl di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festivàl non verrà conteggiato)

Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o eventi che lo coinvolgono sul palco dell’Ariston durante le puntata del Festivàl

Nella serata dei duetti i bonus e i malus applicabili agli ospiti verranno sommati al punteggio del relativo artista in gara

Nel caso in cui un artista in gara dovesse risultare positivo al Covid-19 o in quarantena sarà utilizzata un’esibizione pre-registrata (vedi Irama Sanremo 2021). In questo caso verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi sulla registrazione

Vince chi, terminata l’ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti

Il regolamento potrà subire variazioni da parte della FIF fino a lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 23.59

Sul sito, poi, ci sono tutti i bonus/malus.