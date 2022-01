Speciale Festival di Sanremo

Ormai ci siamo. Domani, martedì 1° febbraio, ci sarà la prima serata del Festival di Sanremo, edizione 72, con la conduzione e direzione artistica, per la terza volta consecutiva, di Amadeus.

Stefano Coletta, direttore di Raiuno, ai microfoni di Carmen Guadalaxara de Il Tempo, che collabora con BlogSicilia.it dall’Ariston, ha detto che sarà “un Festival armonico. Negli altri due anni ho parlato di un Festival dei grandi sentimenti, molto legato alla conduzione di Amadeus e Fiorello. Quest’anno, invece, è davvero più trasversale, per le canzoni in gara, gli artisti e la loro età, la presenza delle donne che accompagneranno Amadeus nella gestione di ogni sera. Lo trovo più multitasking, più aperto a tutti i target di pubblico. Sì, questo Festival sarà aperto a tutti”.

Coletta, però, non vuole fare alcuna previsione sull’audience: “Rispetto ai dati di ascolto, nonostante 20 anni di esperienza sui prodotti e i numeri, non faccio mai previsioni e non perché sono scaramantico. Ogni stagione ha delle differenze. Quest’anno, comunque, ci sono tutti gli ementi affinché si possa raggiungere un buon dato proprio perché è un contenuto che va in tutte le direzioni. Ma non parlo di numeretti, non faccio mai queste previsioni”.

Dal canto suo Amadeus, in conferenza stampa alla vigilia della prima serata, ha detto: “Sono felice di iniziare questa terza avventura. Devo dire grazie a tutto il gruppo di lavoro, a tutte le persone che lavorano al Festival. Mi auguro sia il Festival della gioia”.