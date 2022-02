I dati Auditel

Buone, anzi ottime notizie stamattina per Amadeus. Sì, perché, stando ai numeri dell’Auditel, la prima serata del 72° Festival di Sanremo è stata un successo. Infatti, ha fatto registrare il 54,7% di share, raccogliendo davanti alla TV 10milioni e 911mila spettatori.

Nel dettaglio, la prima parte del debutto della scorsa stagione si era fermata al 46,4%. Il dato di oggi va ben oltre, quindi, le previsioni ironiche di Fiorello dello scorso anno. Sì, perché aveva augurato ai conduttori del 2022 di non avere lo stesso successo che l’amico ha avuto con le due edizioni da lui dirette. Un ‘malaugurio’ che, invece, ha portato benissimo.

Tra l’altro, la serata d’esordio di Sanremo 2022 entra negli annali, superando anche il primo festival di Claudio Baglioni in termini di share medio e il Claudio Baglioni Bis sia per spettatori che per share. Erano 17 anni, infatti, che la media di share della prima serata non superava il 54% di share. Bisogna risalire al Festival del 2005 condotto da Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini, quando lo share medio della serata d’esordio fu del 54,78% di share.

Stefano Coletta, direttore di Raiuno, ha commentato così il successo della prima serata: “È stato un debutto straordinario con uno share medio del 55 per cento e quasi 11 milioni di telespettatori, uno dei migliori risultati di sempre. È stato premiato il desiderio di leggerezza, di condivisione, l’ottimo livello musicale, l’innovazione del linguaggio visual e la giusta ritmica televisiva”.

“Amadeus e Fiorello – prosegue Coletta in una nota – hanno portato talento, ma soprattutto il cuore sul palco dell’Ariston, riuscendo a parlare a tutti, trasversalmente. Il mio ringraziamento va a loro, all’amministratore delegato Carlo Fuortes, alla presidente Marinella Soldi e a tutte le direzioni della Rai che hanno permesso la straordinaria riuscita di questo incipit festivaliero”.