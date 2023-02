Le parole della nota social influencer

Chiara Ferragni, che affiancherà Amadeus e Gianni Morandi nella prima e ultima serata del Festival di Sanremo, in conferenza stampa ha detto: “Non sono una conduttrice, porterò sul palco me stessa. Ho grandi compagni, da Gianni ad Amadeus, che mi hanno fatto sentire accolta”.

“Ho provato a far cantare Chiara Ferragni, ma non sono riuscito a portarla sul palco”, ha scherzato Gianni Morandi. “Ve lo risparmio ragazzi, non è proprio il mio forte”, ha replicato l’imprenditrice digitale.

La social influencer, 35 anni, ha poi aggiunto: “Tantissime persone mi hanno dato consigli, ma molto semplici. Questo non è il mio lavoro, ho visto il palco, ho fatto delle prove con Gianni e Amadeus. Spero di non essere dieci volte più agitata. Tutti mi hanno detto che tutti sono un po’ agitati, di vivermi al meglio anche questa agitazione”.

“Io in primis non mi sarei mai immaginata qui, Sanremo è un’icona per noi italiani – ha continuato – ma devo dire che ho cominciato a seguirlo assiduamente grazie ad Amadeus, al lavoro che ha fatto per renderlo più amato anche dai giovani. Non penso che la televisione sia il mio linguaggio ma mai dire mai nella vita”.

Chiara Ferragni ha ricordato anche di avere scelto di devolvere il suo cachet alla rete antiviolenza D.i.re: “Di violenza sulle donne si parla sempre troppo poco e per me era fondamentale fare qualcosa su questo fronte. Ho conosciuto l’associazione D.i.Re a settembre e mi sono legata subito a loro”.

“I miei bambini sono con me? No, sono a Milano con i nonni. Mi guarderanno, almeno guarderanno parte della puntata”, ha proseguito.

Infine, per quanto riguarda l’outfit, sarà completato all’ultimo secondo: “Abbiamo cominciato a pensarci da giugno, ma l’ultimo pezzo di un vestito è arrivato stamattina”, ha concluso Chiara Ferragni.

Foto da Fanpage.it.