Le parole dell'ambasciatore ucraino in conferenza stampa

Oggi è il giorno di Zelensky al Festival di Sanremo, proprio nella serata finale.

Per questo intervento tanto atteso del Presidente ucraino, stamattina è intervenuto l’AD della Rai Carlo Fuortes: “Come era già stato anticipato da Amadeus e Stefano Coletta, è stato fatto sempre tutto in totale sincronia. Ci sono state molte polemiche, credo che il presidente Toti (della Liguria, n.d.r.) abbia detto che bisogna preoccuparcene quando non ci saranno più. Su questo intervento di Zelensky si è parlato di censura, di condizionamenti su testi. Tutto assolutamente non fondato, crediamo sia importante ristabilire la verità dei fatti. Ringrazio molto l’ambasciatore che ha accettato di venire da Roma”.

“Vorrei ringraziare l’AD Carlo Fuortes – ha affermato l’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk in sala stampa – il direttore Coletta e la vice direttrice Lentini per avere creato l’attenzione per far sentire la voce dell’Ucraina in tutta Italia dal palcoscenico più famoso e seguito. Stasera sua maestà la musica sarà la protagonista. Per il presidente Zelensky sarà l’occasione per essere ascoltato da milioni di italiani, condividendo non solo i sentimenti e quanto vissuto dai nostri concittadini ma anche per l’occasione di lanciare un messaggio di unità sui principali valori congiunti”.

L’ambasciatore ucraino ha aggiunto: “Questa è un’opportunità per ringraziare il sostegno senza precedenti ricevuto sin dal primo giorno della guerra della Russia contro l’Ucraina. Ringraziare per il rifugio offerto nelle vostre case e nel vostro cuore. Un particolare ringraziamento va agli artisti italiani che hanno mostrato sostegno. La cultura non può stare fuori dalla politica, soprattutto in tempo di guerra. Gli eventi musicali possono suscitare temi politici importanti, stavolta dolorosi. Ne è testimonianza il Festival di Sanremo con i messaggi di Roberto Benigni, il monologo di Chiara Ferragni, l’intervento di Drusilla Foer. Non vorremmo che questa solidarietà si spaccasse, apprezziamo il vostro sostegno all’Ucraina per la lotta dei diritti comuni. Questo è il messaggio di sostegno di cui abbiamo bisogno per superare il terrore un volta per tutte. Spero che il messaggio stasera del presidente Zelensky sarà ascoltato da tutti gli amanti della musica. Ringrazio davvero tutta la squadra della Rai e Amadeus per leggere il messaggio del presidente. Il presidente chiuderà l’intervento con un omaggio musicale all’Ucraina”.

