Sanremo 2023, il siciliano Angelo Duro ospite del Festival

Redazione di

01/02/2023

Il comico siciliano Angelo Duro sarà ospite del Festival di Sanremo nella seconda serata della kermesse, mercoledì 8 febbraio. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico Amadeus con un videomessaggio ospitato dalla trasmissione Viva Rai2! di Fiorello stamattina.

“Ho da farti un annuncio”, ha detto Amadeus rivolgendosi allo showman siciliano. “Nella seconda serata del festival, cioè mercoledì 8 febbraio, ci sarà un comico giovane, forte e simpaticissimo, Angelo Duro”, ha aggiunto. Poi una gag: dietro al presentatore è comparso lo stesso Angelo Duro, che ha detto “ma stai zitto, stai”. E Amadeus a seguire: “Me lo ricordavo più simpatico”.

Angelo Duro, su Facebook, ha commentato così: “Sapevo che sarebbe successo. Sarebbe servito tempo, ma sarebbe successo. Era inevitabile, visto i numeri che faccio nei teatri. Ormai sono diventato una minaccia. E vogliono essere miei amici. Ed io col cazzo che ora divento amico. E sì. È ufficiale. L’8 febbraio 2023, per la prima volta, sarò ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo. È un segno epocale questo. Sono riuscito a cambiare il sistema. E ci sono riuscito da solo. A mio modo. Non me ne è mai fottuto di nessuno. Zero. Da tutti quelli che in questi anni hanno provato ad insegnarmi come si fa, ad ostacolare il mio cammino, me la sono sempre sentita sucare. Ho vinto io. Ora continuate a sucarmela forte. Ci vediamo su Raiuno. E finalmente, dopo anni di soldi estorti ai cittadini con la bolletta della luce, ora c’è un motivo valido per aver pagato il canone. Vi saluto”.

Chi è Angelo Duro

Nato a Palermo nel 1982, dopo un’esperienza con Le Iene, Angelo Duro ha iniziato a fare un suo percorso sfruttando i suoi canali web dove pubblica dei video in cui tratta temi che colpiscono gli utenti per la sua capacità di trovare una chiave di lettura sempre diversa.

In poco tempo i suoi monologhi hanno spopolato ottenendo milioni di visualizzazioni. Da qui la decisione di approdare nei teatri con un sold out dopo l’altro. Angelo Duro si è ritagliato uno spazio anche nell’editoria con il suo primo romanzo “Il piano B”, edito da Mondadori (di prossima uscita un secondo).

Arrogante, scontroso, quasi fastidioso e scorretto, Duro ha fatto del linguaggio impopolare uno dei suoi punti di forza. E’ capace anche di starsene su un palco per dieci minuti in silenzio senza aprire bocca. Il tour 2023 ‘Sono cambiato’ lo vede in scena a Putignano il 3 febbraio, per proseguire dopo Sanremo a Torino, Napoli e poi, tra le altre tappe, Ferrara, Cagliari, Bologna, Roma, Milano, Taormina.