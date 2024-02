La protesta arriva al Festival

All’alba di questa mattina, dodici trattori, provenienti da Melegnano e Brescia, hanno raggiunto Sanremo, dove si sta svolgendo il tradizionale Festival. Si tratta di un gesto di protesta organizzato dal movimento Riscatto Agricolo.

Fermati inizialmente vicino al mercato dei fiori, i mezzi agricoli sono stati scortati dalla polizia in direzione del centro.

Giunti sulla passeggiata Trento Trieste, vicino alla statua della mucca Ercolina e della vitellina Giulia, i trattori si sono avvicinati al Teatro Ariston, cuore pulsante dell’evento musicale italiano. La presenza degli allevatori e dei loro mezzi a così breve distanza dal luogo dove si svolge il Festival ha suscitato ovvia curiosità.

In un dialogo con i giornalisti, un portavoce di ‘Riscatto Agricolo’ ha espresso la speranza che quattro giovani agricoltori possano avere l’opportunità di salire sul palco dell’Ariston per portare all’attenzione del pubblico e dei media le loro rivendicazioni. “Quattro dei nostri ragazzi dovrebbero poter salire sul palco dell’Ariston,” ha dichiarato, sottolineando l’importanza di condividere le loro storie e le difficoltà che il settore agricolo sta affrontando.

Filippo Goglio, uno dei leader del movimento, ha riferito alla stampa di essere partiti nella notte da Melegnano, in provincia di Milano, per un viaggio di oltre 250 km fino a Sanremo. “Siamo determinati a restare qui fino a quando non ci daranno una risposta,” ha aggiunto.