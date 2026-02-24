Carlo Conti: "Bello cominciare da dove eravamo rimasti"

Il sipario del Festival di Sanremo 2026 si alza con la voce di Pippo Baudo e un volto già noto al pubblico dell’Ariston. Olly apre ufficialmente la 76ª edizione del Festival tornando sul palco del Teatro Ariston con il brano che lo ha portato alla vittoria un anno fa.

“È bello cominciare da dove eravamo rimasti”, dice Carlo Conti. Un momento atteso, che inaugura la nuova edizione nel segno della continuità e della memoria recente.

L’artista interpreta Balorda Nostalgia, la canzone con cui ha conquistato il Festival di Sanremo 2025. Un brano che ha messo d’accordo pubblico, giuria e critica, trasformandosi in uno dei pezzi più ascoltati dell’anno.

A Festival di Sanremo 2026 Olly non è in gara: torna come vincitore uscente, aprendo la nuova edizione in un momento simbolico che segna il passaggio di testimone tra due Festival. Non una competizione, quindi, ma una celebrazione e tutto il teatro non può fare a meno di cantare.

Per l’occasione il cantante ha scelto un look elegante e curato nei dettagli: camicia color borgogna, lasciata morbida sul corpo e pantaloni neri dal taglio smoking che slanciano la figura e valorizzano la presenza scenica, con un effetto finale sobrio ma magnetico. Al termine dell’esibizione, Carlo Conti si è congratulato per il successo di Tutta vita, l’album più venduto del 2025 con oltre 350 mila copie, 7 dischi di platino, 66 settimane in classifica, 12 delle quali al primo posto. Sul palco, oltre all’esibizione, arriva anche un riconoscimento simbolico. Il conduttore ha consegnato ad Olly il disco di diamante insieme al tradizionale bouquet di fiori.