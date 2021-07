Arriva la precisazione

Il decreto legge Covid approvato dal Consiglio dei ministri ieri, giovedì 22 luglio, chiarisce che le sanzioni penali previste per la contraffazione e l’uso del Green Pass cartaceo si applicano anche al Green Pass elettronico. È quanto precisano fonti di Palazzo Chigi.

Inoltre, si è appreso che, all’indomani dell’annuncio dell’obbligatorietà del certificato vaccinale per accedere ai servizi di determinate attività, c’è stato «un incremento delle prenotazioni che va da un +15% a +200% a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%». Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo al Tg5 sottolineando che si sta procedendo con 500mila vaccinazioni al giorno. «La macchina viaggia al 100%», ha aggiunto.

Il generale ha ricordato, poi, che «vaccinarsi è importante per ridurre la circolazione del virus ma anche per tornare a scuola in presenza, un elemento importantissimo per la vita sociale dei ragazzi».

Francesco Figliuolo ha ribadito di aver chiesto già il 23 giugno scorso non l’elenco dei nomi dei professori e del personale scolastico che non si vuole o non si può vaccinare ma «dei numeri per capire tra il corpo docente e non docente quanti sono quelli rinunciatari e quanti quelli che non possono vaccinarsi».