L'ordinanza del governatore Christian Solinas

Ordinanza del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas .

. Stop agli arrivi nelle seconde case dell’Isola .

. In Sardegna solo per motivi di lavoro o di salute.

Christian Solinas, governatore della Sardegna, ha firmato l’ordinanza che dispone lo stop agli arrivi nelle seconde case nell’Isola.

In Sardegna, quindi, fino a Pasquetta, si entra solo per motivi di lavoro o di salute. L’ordinanza è valida a partire da oggi fino al 6 aprile 2021.

Nell’ordinanza si legge: «L’ingresso in Sardegna con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone “non residenti” è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza regionale n.5/2021».

E ancora: «I vettori e gli armatori prima dell’imbarco dei passeggeri acquisiscono e verificano, oltre alla ricevuta dell’avvenuta registrazione dei passeggeri sull’applicazione “Sardegna Sicura“, di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza n.5/2021, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 2 marzo 2021 per gli spostamenti dalle Regioni di provenienza e dall’articolo 1 della presente Ordinanza; vietano l’imbarco nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa o i passeggeri non siano in possesso dei sopracitati requisiti».

Il Corpo Forestale supporterà «il personale sanitario di Ats nelle attività di monitoraggio e controllo delle certificazioni di avvenuta vaccinazione e di sottoposizione al tampone molecolare o antigenico, dichiarate dai passeggeri sulla piattaforma “Sardegna Sicura” di cui all’articolo 4 dell’ordinanza n.5/2021. Le società di gestione degli aeroporti e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, in coordinamento con i competenti organi statali, individuano all’interno degli scali le aree nelle quali il personale di Ats e del Cfva svolge le suddette attivita’ di verifica».