Dramma in Sardegna

Incidente mortale sul lavoro nel Sud Sardegna.

Deceduto un giovane di 22 anni.

Incidente anche a Merate, in provincia di Lecco.

Altro incidente mortale sul luogo di lavoro.

In un’azienda di prefabbricati di Villanova Tulo, nel Sud Sardegna, è deceduto un giovane operaio di 22 anni. Sul posto i Carabinieri di Isili, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità. Per il giovane non è purtroppo servito l’intervento del personale del 118.

La tragedia è avvenuta nell’azienda Demuro srl, che produce prefabbricati nella zona industriale e si trova in località Predda Niedda. Secondo le prime notizie, il ragazzo era al lavoro su un macchinario quando è accaduto l’incidente.

OPERAIO INVESTITO DA UN FURGONE IN PROVINCIA DI LECCO

Altro dramma sul lavoro a Merate, in provincia di Lecco, in via Laghetto. Un operaio di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dopo essere stato investito da un furgone mentre stava lavorando. Nell’impatto, l’uomo ha riportato trauma da schiacciamento al torace e all’addome e a una gamba. Sono al vaglio della polizia stradale le cause dell’infortunio. Sul posto, insieme con i soccorsi di Areu, anche i vigili del fuoco e Ats.