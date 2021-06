È successo in Sardegna

Un uomo di 60 anni, Fernando Porcu, di Villamar (Cagliari), è morto a Marina di Arbus dopo avere salvato la figlia 13enne e altre due sue amiche.

Il 60enne, come appreso dall’Ansa dalla Guardia costiera di Oristano, ha messo in salvo le ragazzine e poi si è accasciato sulla battigia privo di forze. È successo alle 14.30 di oggi, venerdì 25 giugno.

L’uomo, resosi conto che la figlia e le sue amiche erano in difficoltà tra le onde, davanti alla spiaggia di Gutturu de Flumini, si è immediatamente gettato in mare. Ha lottato per diversi minuti in acqua per trascinare a riva le tre ragazzine, tutte coetanee.

L’uomo, poi, si è accasciato sulla battigia e non si è più ripreso, nonostante i tentativi di rianimazione. La figlia è stata immediatamente portata in ospedale per accertamenti: non sarebbe grave. Mentre le altre due amiche starebbero bene.