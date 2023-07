In Sardegna

La scorsa notte, intorno all’1, si è verificato uno scontro frontale tra due auto sulla Strada Statale 125, al bivio per lo stazzo Pulcheddu, nel territorio di Palau, in Gallura. Due donne – entrambe turiste originarie del Frusinate, 59 e 77 anni – hanno perso la vita in questo incidente, mentre altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.

Cause ancora da accertare: veicoli completamente distrutti

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. I due veicoli coinvolti – una Lancia e una Toyota – sono stati quasi completamente distrutti, con uno di essi che è finito sopra il guardrail. La squadra dei Vigili del Fuoco di Arzachena è intervenuta sul posto per liberare le quattro persone rimaste incastrate all’interno degli abitacoli: tre donne nell’autovettura e un uomo nell’altra.

Ripercussioni sul traffico: strada chiusa per oltre due ore

A seguito dell’incidente, la strada statale 125 è rimasta chiusa per oltre due ore, causando ripercussioni sul traffico della zona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i medici del 118 e i carabinieri per le necessarie operazioni di soccorso e indagine.

Le vittime viaggiavano, insieme a un’altra amica (rimasta ferita e ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dov’è non è in pericolo di vita), su una Lancia Y di colore bianco noleggiata. Ha, invece, riportato solo ferite lievi l’uomo di Palau, 20 anni, che si trovava alla guida di una Toyota coinvolta nell’incidente.