È successo a Sassuolo

Dramma a Sassuolo, in provincia di Modena. Un uomo ha ucciso la moglie, la suocera di 64 anni e due figli di 5 e 2 anni, probabilmente con un coltello, e poi si è tolto la vita.

È successo in via Manin, fra le 15 e le 16. Sul posto la polizia. Gli accertamenti sono in corso, la strada è stata chiusa al traffico e la zona è presidiata dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri. L’unica ipotesi alla quale stanno lavorando gli agenti della squadra mobile è quella dell’omicidio/suicidio: l’uomo, 38 anni, avrebbe ucciso la convivente, i loro due figli e la madre di lei prima di togliersi la vita. Sul posto anche carabinieri e polizia locale che hanno transennato l’intera strada, non troppo distante dal centro di Sassuolo.