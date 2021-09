Dramma in provincia di Savona

Ennesimo incidente sul lavoro. Un operaio di 44 anni è morto a Valleggia a Quilliano, in provincia di Savona, in Liguria.

L’uomo si trovava all’interno di un negozio per dei lavori di ristrutturazione e gli è caduto addosso un muro. Secondo una prima ricostruzione erano in quattro in totale gli operai al lavoro nel negozio – una ex macelleria di via Diaz in fase di ristrutturazione in vista dell’apertura di uno studio tecnico – ma nel momento del crollo il 44enne si trovava da solo all’interno.

L’operaio si chiamava Calogero Ambrogio ed era residente a Vado.

Inutili, purtroppo, i soccorsi da parte dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo la chiamata di emergenza da parte dei colleghi della vittima. All’arrivo dei primi soccorritori l’uomo, infatti, era già esanime sotto i detriti e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Si è appreso che l’uomo è stato colpito in pieno da una tramezza che avrebbe ceduto, schiacciandola.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.