È successo a Savona, in Liguria

A Savona, in Liguria, cinque italiani, tra i 22 e i 33 anni, sono stati arrestati stamattina dai Carabinieri, accusati di sequestro di persona e lesioni aggravate. La vicenda è accaduta a giugno ma è emersa solo oggi e fa tornare alla memoria quanto successo a Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro (Roma), durante una rissa.

La vittima è stato un 22enne, accusato di avere rubato una borsetta a un’anziana (ma non era vero). L’aggressione ai danni del giovane è durata quasi un’ora.

Si è appreso che uno dei cinque arrestato ha fermato il malcapitato nei pressi della stazione della città ligure e le ho trascinato per i capelli fino a una via vicina. Poi, è stato percosso e minacciato con un coltello. E non è finita qui, purtroppo. Il giovane è stato portato con la forza in un parco dove gli altri componenti del branco lo hanno ripetutamente colpito alla testa con calci e, quando era già a terra, gli sono state procurate altre lesioni, tra cui la frattura allo zigomo.

Il giovane è stato dimesso dopo alcuni giorni con 30 giorni di prognosi e oggi sta bene. A seguito delle perquisizioni, invece, i carabinieri hanno sequestrato tirapugni, due coltelli a serramanico e un bastone sfollagente ai cinque arrestati.