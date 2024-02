Antonio Tajani confermato all’unanimità segretario nazionale di Forza Italia. E’ l’esito del congresso nazionale di un partito vivo e vitale. Passa in pieno anche la linea politica di Renato Schifani con grande spazio alla Sicilia nell’ambito di un partito azzurro che è lanciato nell’agone politico.

Il dopo Berlusconi vede Forza Italia ancora protagonista. se quello del cavaliere fu un miracolo, questo è il secondo miracolo italiano, sottolinea il Presidente della Regione Renato Schifani nel suo intervento al congresso “In questi due giorni stiamo assistendo a un secondo miracolo italiano: Forza Italia c’è ancora dopo che Berlusconi ci ha lasciato. Ognuno di noi ce la sta mettendo tutta, nella consapevolezza che Silvio Berlusconi è con noi in quelle battaglie che sono state le sue. Perché, non dimentichiamolo mai, Forza Italia era Berlusconi e Berlusconi era Forza Italia” ha detto il presidente della regione Siciliana intervenendo al congresso di Forza Italia in corso a Roma.

La lotta alla criminalità

“A proposito di legalità, se c’è un partito che ha veramente combattuto la criminalità organizzata, l’ha combattuta a viso aperto, quello è Forza Italia. Lo abbiamo fatto attraverso le leggi sul carcere duro e sui sequestri, grazie a Silvio Berlusconi che le ha volute. Altri si sono riempiti la bocca, hanno fatto sfilate e marce, ma noi ci abbiamo messo la faccia, per non dire a volte anche le incolumità” ha aggiunto Schifani dal palco rivendicando anni di battaglie.

Gli azzurri guardano alle Europee

“Per le prossime elezioni europee direi, con una battuta, che nel partito c’è un derby tra regioni del Sud. Anche la Sicilia si iscrive a questo derby, poi vedremo i numeri. L’importante è lavorare tutti assieme. Un partito unito che ti garantisce, Antonio, lealtà, collaborazione, fraternità ed amicizia”, ha concluso.

Un pezzo di Sicilia

E proprio la Sicilia è un pezzo importante del partito. Renato Schifani va a presiedere il Consiglio nazionale del partito ma la rappresentanza nazionale della Sicilia è ancora più solida contando anche su altri membri. C’è anche il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso a rappresentare l’isola nella segreteria nazionale azzurra. A far parte del Consiglio nazionale anche

il capogruppo di Forza Italia al Comune di Palermo, Gianluca Inzerillo,

Tamajo, “portiamo avanti una rivoluzione liberale”

“Guardo con grande ottimismo a questa nuova fase, di Forza Italia poiché sono fermamente convinto che con Antonio Tajani, possiamo portare avanti una nuova rivoluzione liberale. Tajani incarna una visione critico-riformista delle istituzioni europee che risuona fortemente con il popolo italiano. La sua leadership è ciò di cui l’Italia ha bisogno per essere protagonista in Europa e per apportare i necessari cambiamenti”. Afferma Edy Tamajo, assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana presente al congresso nazionale del partito fondato da Silvio Berlusconi a Roma.

Inzerillo, “onorato della scelta”

“La scelta del nostro segretario di inserirmi tra gli organi di vertice di Forza Italia mi onora, ritengo che sia l’affermazione del mio percorso personale partito da lontano che trova oggi in questo momento di prestigio per me il riconoscimento alla coerenza e all’attività che ho svolto e che svolgo come consigliere e capogruppo di Forza Italia a Palermo, un riconoscimento che assume ancora più valore essendo l’unico siciliano componente del consiglio nazionale”ha commentato Inzerillo. E ha aggiunto: “Accetto con spirito di servizio questo incarico e rimarrò a disposizione non solo dei Palermitani, ma di tutti Siciliani che attraverso me vorranno far arrivare le istanze della nostra isola al consiglio nazionale di Forza Italia presieduto autorevolmente da Renato Schifani”. “Insieme con il governatore, il coordinatore regionale Marcello Caruso nominato nella segreteria nazionale rappresenterò la voce di Forza Italia che trova in Giorgio Mulè, deputato eletto a Palermo e vicepresidente della Camera, un saldo punto di riferimento”.

Complimenti a Schifani anche da Carolina Varchi

“Al presidente della Regione siciliana Renato Schifani le mie congratulazioni per la nomina di Presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e auguri di buon lavoro al segretario nazionale eletto Antonio Tajani” dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.

“Sono certa – aggiunge – che il nuovo ruolo del presidente Schifani cementerà ancora di più i rapporti tra Fratelli d’Italia e Forza Italia anche in Sicilia, dove stiamo governando insieme – conclude Varchi – in vista di passaggi fondamentali per la crescita e lo sviluppo dell’isola”.