È successo in provincia di Treviso

Incidente stradale mortale stamattina a Casale sul Sile, in provincia di Treviso. Non ce l’ha fatta una bambina di 9 anni, Andreea Maria Cretu.

L’automobile sulla quale la piccola viaggiava insieme alla madre, una zia ed una cugina di due anni, tutte residenti nello stesso comune, per cause da accertare si è scontrata con una vettura proveniente in senso contrario.

La bambina è deceduta dopo il trasporto all’ospedale, tutti gli occupanti dei due mezzi sono rimasti feriti. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, polizia stradale e Suem.

Come si apprende da IlGazzettino.it, su un’auto viaggiava una famiglia di origine straniera, residente a Casale, con due donne e due bambine. L’altra vettura, invece, era condotta da una donna trevigiana.

L’impatto è stato molto violento e l’auto su cui viaggiava la trevigiana ha preso il fuoco. Provvidenziale il pronto intervento di un pompiere, residente nei paraggi, che ha permesso alla donna di uscire dall’auto.

Ferita in modo grave anche la sorella di 5 anni della bimba ma non sarebbe in pericolo di vita. Andreea si trovava sul sedile posteriore di una Golf Nera.