In provincia di Sassari

Ieri sera, domenica 17 marzo, in un tragico incidente stradale, Chiara Urgias, 17 anni, e Christian Foddai, di 19 anni, hanno perso la vita. Il loro veicolo, una Fiat Seicento, si è scontrato frontalmente con un SUV Mercedes a seguito di un rischioso tentativo di sorpasso.

L’incidente è avvenuto mentre i due giovani, residenti a Sassari e legati sentimentalmente, percorrevano la strada statale 291 diretti verso Alghero, intorno alle 19. L’impatto con il SUV bianco ha causato la totale distruzione della loro auto.

Anche Antonio Luigi Murineddu, 41 anni, il conducente del SUV, originario di Sassari, tecnico nautico, sposato e padre di una bambina, è deceduto a seguito dell’incidente causato presumibilmente dalla una manovra azzardata di sorpasso.

Tutte e tre le vittime erano di Sassari. Un altro veicolo, una Fiat 500 X contenente una famiglia del Sud Sardegna, è stato coinvolto nell’incidente. I tre passeggeri, una coppia e la loro figlia di 10 anni, sono stati urgentemente trasportati all’ospedale Santissima Annunziata con ferite non considerate gravi.

Sarà un’inchiesta della Procura di Sassari a stabilire con esattezza la dinamica e le responsabilità dell’incidente stradale. Le salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria, una è stata trasferita all’istituto di Medicina legale di Sassari, le altre restano per il momento all’ospedale di Alghero.

Il pm di turno, Angelo Beccu, ha disposto le autopsie e nelle prossime ore affiderà l’incarico al medico legale. Sotto sequestro quanto resta delle auto distrutte nell’impatto.

La dinamica

La Mercedes, in scia a un’altra auto, avrebbe superato ad alta velocità la fila di macchine incolonnate in direzione Sassari che procedevano a passo lento. In prossimità di un dosso la prima vettura è riuscita a rientrare nella sua corsia, mentre l’auto guidata da Murineddu ha continuato il sorpasso andando a schiantarsi contro la Seicento che proveniva in senso opposto.

Sulle due auto è, quindi, piombato un terzo veicolo, la Fiat 500 con a bordo la famiglia del cagliaritano, padre.

Le vittime sono morte sul colpo e i Vigili del fuoco di Sassari hanno dovuto operare a lungo per estrarre i loro corpi dalle lamiere. La strada statale, nel tratto compreso fra l’innesto alla quattro corsie e il bivio per Olmedo, è rimasta chiusa al traffico fino a mezzanotte.