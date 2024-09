Dramma a Nettuno (Roma)

Un tragico incidente stradale ha sconvolto ieri sera la comunità di Nettuno, nel litorale romano, causando la morte di un bambino di 5 anni e della sua zia incinta, di 39 anni. La dinamica dell’incidente è ancora sotto inchiesta, ma secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri, una delle auto coinvolte viaggiava contromano.

Lo schianto e le vittime

Il violento impatto è avvenuto in via del Cervicione, dove due auto si sono scontrate frontalmente. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i corpi dalle lamiere: il bambino e la sua zia sono morti sul colpo. La donna, incinta al settimo mese, stava viaggiando con la sorella gemella, anch’essa in dolce attesa, e madre del piccolo, che si trovava alla guida. La sorella, gravemente ferita, è stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma.

Il conducente dell’altra vettura contromano

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto che ha provocato l’incidente stava viaggiando contromano lungo via della Pineta. Il conducente, un uomo di 45 anni, è stato anch’egli ricoverato in gravi condizioni. La Procura di Velletri ha già aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Condizioni della madre e del nascituro

La sorella gemella della donna deceduta, madre del bimbo di 5 anni, è attualmente ricoverata presso l’ospedale San Camillo di Roma. Fonti ospedaliere riferiscono che le sue condizioni sono stabili e che, grazie al pronto intervento dei sanitari, è stato evitato un cesareo d’urgenza. Il nascituro non ha riportato traumi, ma la donna è sotto stretto monitoraggio medico e riceve supporto psicologico.

Indagini in corso

Gli inquirenti stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica dello schianto. I rilievi sul luogo dell’incidente, condotti dai carabinieri, hanno confermato che l’auto che ha travolto le vittime viaggiava a velocità elevata e in direzione opposta rispetto al senso di marcia previsto. Resta da verificare se l’automobilista fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche al momento dell’impatto.