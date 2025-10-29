Mattinata di terrore a Oderzo (Treviso)

Intorno alle 7:30 di oggi, mercoledì 29 ottobre, un grave incidente stradale ha coinvolto un autobus di linea carico di studenti e un SUV, lungo via Maggiore a Oderzo, in provincia di Treviso. Il bilancio è pesante: una persona deceduta e almeno 15 feriti lievi, tra cui diversi adolescenti.

Un impatto devastante sulla strada tra Chiarano e Piavon

Secondo le prime informazioni, il pullman della compagnia Atvo era partito da San Donà di Piave e si stava dirigendo verso le scuole di Oderzo, trasportando una cinquantina di studenti. All’improvviso, lungo la strada che collega Chiarano a Piavon, il mezzo ha impattato frontalmente con un SUV Hyundai guidato da un uomo di 85 anni, Germano De Luca, residente a Fregona (Treviso).

L’urto è stato violento. L’autobus, nel tentativo disperato di evitare lo scontro, è finito nel fossato che costeggia la carreggiata, adagiandosi sul fianco. I ragazzi sono stati evacuati in sicurezza, alcuni anche attraverso la botola sul tetto del mezzo.

Il conducente del SUV è morto sul colpo

Per l’anziano alla guida del SUV, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Nonostante il tempestivo intervento dell’elisoccorso del Suem 118, Germano De Luca è deceduto subito dopo l’impatto. Non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso che avrebbe spinto l’uomo a invadere la corsia opposta, provocando lo scontro con il pullman.

Studenti feriti e soccorsi immediati

Il numero dei feriti è salito a 15, tutti con contusioni e traumi lievi. Di questi, 11 sono studenti e uno è l’autista dell’autobus. Sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Treviso da sei ambulanze intervenute sul posto. Altri ragazzi, con ferite minori, potrebbero essersi recati autonomamente in altri pronto soccorso della zona, come quelli di Oderzo e San Donà di Piave.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Cessalto, che stanno conducendo gli accertamenti per chiarire le responsabilità e le cause esatte dello schianto. Le prime ricostruzioni convergono sull’ipotesi dell’invasione di corsia da parte del SUV, ma sarà solo l’indagine ufficiale a fare piena luce.

La curva maledetta e la strada stretta

Il tratto di via Maggiore dove è avvenuto lo scontro è noto per la sua pericolosità, soprattutto nelle prime ore del mattino. L’incidente è avvenuto subito dopo una grande curva, in un punto dove la visibilità può risultare limitata e la carreggiata è relativamente stretta.

Molti residenti hanno segnalato negli anni la necessità di migliorare la sicurezza della strada, spesso percorsa da mezzi pesanti, autobus e ciclisti.

Fonte dell’immagine: IlGazzettino.